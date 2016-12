Veneto, stabilito nuovo record di "stick bomb"

15:53 - Record ottenuto a Vigodarzere, provincia di Padova, dove un gruppo di ragazzi dopo un primo tentativo fallito, si è rimesso all'opera per creare uno stick bomb di ben 13.000 palette che permette loro di superare ampiamente il precedente primato ottenuto a Tokyo con circa 9.000 bastoncini. Lo stick bomb è un gioco di strada antichissimo, che consiste nell'incastrare delle piccole stecche di legno avendo come obiettivo finale quello di farli cadere in sequenza, con un effetto domino, dopo averli disposti come un lungo serpentone. Non sarà di certo come vincere il mondiale di calcio ma di certo è pur sempre un record.