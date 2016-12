Usa, uomo nudo sale sulla sua auto e "blocca" il traffico gesticolando

10:25 - Lungo la Pacific Coast Highway, una delle strade più rinomate e conosciute di Los Angeles un uomo completamente nudo è salito sulla sua auto e ha iniziato a gesticolare fermando il traffico e attraendo su si sé l'attenzione dei più curiosi. I passanti e i turisti sono rimasti impressionati dalla stravagante scena. L' uomo, non ancora identificato probabilmente era in cerca di alcuni minuti di notorietà.





Un passante ha ripreso la scena con un video e ha raccontato ad alcuni giornali locali l'accaduto: "Tutto iniziò quando l'uomo , alla guida della sua Tesla si fermò in mezzo alla strada e iniziò a correre sventolando la sua maglietta come se qualcosa non andasse con la sua auto. L'uomo poi saltò sul tetto della sua auto e iniziò a gesticolare. Successivamente abbandonò il suo veicolo correndo e solo dopo alcuni minuti è stato fermato dai vigili del fuoco ! " L'autore del video, postato subito su Youtube ha affermato al Daily News di aver ripreso solo una parte della stravagante scena. L'uomo è stato portato in un ospedale locale per accertamenti: il capo dei vigile del fuoco ha affermato che il nudista probabilmente ha avuto un attacco psichiatrico.