Usa, quando un amish dice "ti do una mano per traslocare"...

18:02 - Gli amish sono una comunità religiosa anabattista, per lo più conosciuta per il loro secco rifiuto di qualsiasi tecnologia o modernità. Ed ecco allora che quando si tratta di fare un trasloco... si dà "una mano". Le immagini, girate nella comunità di Spartansburg in Pennsylvania, mostrano 80 uomini alle prese con questo cambio di residenza.