10:51 - Per un anno intero ha assunto 1350 calorie al giorno, camminando per circa tre chilometri. Ed è riuscito a perdere ben 60 chilogrammi, tornando in forma smagliante. Quando lo statunitense Lucas Irwin, in occasione delle festività natalizie, è tornato a casa per la prima volta dopo l'eccezionale dimagrimento, la sua famiglia ha faticato a riconoscerlo. E la reazione del papà, della matrigna e dei nonni, ripresa da una videocamera, è finita sul web.

Lucas, che vive con la madre biologica, non si era più fatto vedere dalla nuova famiglia del papà dal giorno in cui decise di cambiare abitudini e dimagrire.