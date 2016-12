23 maggio 2014 Usa, per chiedere la mano della sua fidanzata gira un video in 26 Paesi Quando nel 2010 ha incontrato all'università la sua fidanzata ha subito capito che sarebbe stata la donna della sua vita. Così si è messo al lavoro per confezionare una proposta di matrimonio epica Tweet google 0 Invia ad un amico

15:33 - Quando nel 2010 Jack Hyer di Whitefish ha incontrato all'Università del Montana Rebecca Strellnauer ha subito capito che sarebbe stata la donna della sua vita. Così si è immediatamente messo al lavoro per confezionare una proposta di matrimonio epica: nei successivi quattro anni i suoi studi lo hanno portato in giro per il mondo, attraverso 26 Paesi, e in ognuno di questi ha registrato una parte della sua proposta.