Usa, nonnetti sprint si ribaltano con l'auto e si fanno un selfie

15:06 - Felici, sprint e sopratutto calmi. E'l'immagine di due nonnetti californiani che dopo essersi ribaltati con l'auto in una strada di Bel Air hanno reagito con molta nonchalance: cellulare alla mano, un selfie e un bel sorriso per la stampa. L'uomo, un arzillo ottantenne, riesce a uscire subito dall'abitacolo mentre la moglie rimane seduta aspettando che qualcuno la tiri fuori. Invece di disperarsi, il marito non trova altro di meglio da fare che immortalare in qualche scatto il divertente incidente incurante della coda di automobilisti che si era venuta a creare. "E' la cosa più eccitante che ci è accaduta negli ultimi anni", avrebbe detto ai microfoni di una tv locale. Multa a parte, l'episodio ha avuto un "virale" lieto fine.