5 maggio 2014

Usa, la scultura di palloncini più grande al mondo è un Transformers: alto 15 metri Un artista americano ha riprodotto un robot della celebre saga, utilizzando oltre 4mila palloncini e lavorando ininterrottamente per quasi due giorni

17:26 - La Salt Lake Comic Con, manifestazione fumettistica che si svolge nello Utah, è stata teatro di un record mondiale. L'artista americano John Reid ha realizzato una scultura di palloncini alta 15 metri, raffigurante il robot Optimus Prime, protagonista della celebre saga di Transformers. Reid ha impiegato 42 ore per portare a termine l'opera, utilizzando oltre 4mila palloncini. Una giuria di esperti ha certificato il primato.

L'autore della scultura è un appassionato della specialità e già in passato si era cimentato in lavori di enormi dimensioni. Questa volta ha voluto esagerare e ha stabilito il nuovo record globale. Per "dare vita" a Optimus Prime, ci sono voluti quasi due giorni di lavoro e 4300 palloncini colorati. Con questa fatica però si è assicurato il primo posto nella classifica delle sculture realizzate da una sola persona. "Spero che qualcuno decida di provare quest'arte, magari anche battendomi", ha detto il newyorkese dopo aver saputo di essere diventato un primatista, come riporta il Daily Star.