29 maggio 2014 Usa, la ruota va a fuoco mentre lei è alla guida dell'automobile Oklahoma, la scena ripresa da un altro automobilista che viaggiava su una vettura a fianco Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

15:27 - Una donna guida la propria auto su un'autostrada e lo pneumatico anteriore sinistro va a fuoco. Lei tuttavia è l'ultima ad accorgersene. Per primo ha visto la scena e l'ha ripresa un altro automobilista che viaggiava a fianco. Poi finalmente la donna si ferma per chiedere soccorso. Succede sulla strada tra Tulsa e Springfield, in Oklahoma.