Usa, insegnante mostra per errore un suo video hard ai suoi alunni 12enni

13:23 - Un'insegnante americana per errore ha mostrato ai suoi alunni un video porno amatoriale in cui lei è protagonista. La donna ha immediatamente chiesto scusa ai ragazzi (di età compresa tra i 12 e i 13 anni) e alle loro famiglie, ma ora rischia una severa sanzione disciplinare. L'episodio è avvenuto alla "Forest Heights Middle School" di Little Rock, capitale dell'Arkansas.

A chiedere ufficialmente che sul caso vengano al più presto accertate tutte le responsabilità è stato Nicholas Tolerson, papà di uno degli alunni che hanno assistito alla proiezione del sex tape.