13 gennaio 2014 Usa, in posa con i vip

per esilaranti... fotomontaggi Un giovane, con una serie di "trucchi", è riuscito a immortalarsi con molti personaggi dello spettacolo. E i risultati strappano sorrisi

15:19 - Per molti i vip sono irraggiungibili, anche per una semplice foto... Figuriamoci se la situazione è particolare. Come ovviare al problema? Ci ha pensato questo ragazzo americano che ha postato tantissime foto con molti personaggi famosi in pose bizzarre. Basta saper usare bene un programma di fotoritocchi ed ecco cosa ne viene fuori...