Usa, fidanzato respinto lascia il solitario in un bagno pubblico

19:24 - Chissà se è stata una dimenticanza o un rifiuto... Difficile pensare che un ragazzo in procinto di chiedere alla sua amata di sposarlo si possa dimenticare le due cose più importanti in un bagno: anello con tanto di lettera. Siamo negli Usa: un uomo presente al concerto di Marc Anthony ha trovato nel contenitore della carta igienica questo tesoro.

"Questo 15 febbraio 2014 - si legge nella lettera - voglio darti questo anello come simbolo del mio amore". Non si legge altro perché il foglio è stato strappato. La prima cosa che viene spontaneo pensare è che sia dovuto da un gesto di rabbia. Niente di più plausibile di un secco rifiuto. Chissà se l'amante respinto deciderà di farsi avanti per provare almeno a recuperare i soldi spesi oppure preferirà rimanere nel anonimato. La storia continua...