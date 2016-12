25 agosto 2014 Usa, donne in marcia a seno nudo per il "GoToplessDay" per le strade di New York E' il giorno in cui le donne degli Stati Uniti rivendicano il diritto di poter andare in pubblico senza maglietta Tweet google 0 Invia ad un amico

11:03 - Si chiama "GoToplessDay" ed è il giorno in cui le donne degli Stati Uniti rivendicano il diritto di poter andare in pubblico a seno nudo. Ogni anno la giornata di protesta cade la domenica prima del 26 agosto, altra data storica per le femministe stelle e strisce, essendo la "Giornata dell'uguaglianza delle donne", che ricorda la conquista, il 26 agosto 1920, del diritto di voto.