Usa, dalla spazzatura nascono robot

12:16 - Per la maggiora parte delle persone, sarebbero soltanto oggetti da buttare. Per un designer americano, invece, Larry Wong, i rifiuti possono diventare opere d'arte. Ed ecco una serie di robot e androidi meccanici. "Prendo spazzatura che altrimenti andrebbe in una discarica e li trasformo in arte", spiegato il 38enne Wong. Ogni scultura richiede almeno sei ore di lavoro.