Usa, chiede a Miss America di andare al ballo con lui: sospeso dalla scuola

09:07 - E' iniziato tutto per scherzo, una scommessa tra amici. Lo studente 18enne della Central High School di York che, davanti a tutti, chiede a una ragazza di accompagnarlo alla "prom night", il ballo di fine anno della scuola. Peccato che la ragazza in questione fosse Miss America in carica, Nina Davuluri, e che fosse su un palco quando lo studente le ha fatto la proposta. Nonostante fosse stato avvertito di non farlo, lui, Patrick Farves, ci ha provato lo stesso e per questo si è beccato tre giorni di sospensione dalla scuola.