3 aprile 2014 Usa, centri commerciali abbandonati

Appassionati si trovano su Facebook "Dead Malls Enthusiasts" è uno spazio dedicato alle foto dei mega supermercati ormai in disuso e prossimi alla distruzione. Nel gruppo sono in tanti a postare le foto di queste "cattedrali nel deserto", ormai in disuso

08:48 - "Negli ultimi anni, questo è stato un forum per discutere e postare le foto dei centri commerciali morti del passato, presente e futuro". Così inizia la descrizione del gruppo su Facebook "Dead Malls Enthusiasts" dedicato ai mega supermercati in disuso. Nel gruppo sono in tanti a postare le foto di queste "cattedrali nel deserto", ormai abbandonati. Un tempo pieni di gente e ora lasciati alla decadenza, le immagini di questi mostri di cemento rimangono in rete prima della loro definitiva scomparsa.