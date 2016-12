14 luglio 2014 Usa, bimba di 7 anni vuole diventare principessa: il papà le regala un regno Un sogno che è diventato realtà per la piccola Emily Heaton Tweet google 0 Invia ad un amico

09:20 - La figlia di sette anni vuole diventare principessa, il papà le regala un intero regno. E' successo in Virginia dove Jeremiah Heaton, attraverso una ricerca su Google, ha scoperto l'esistenza di un appezzamento di terra tra l'Egitto e il Sudan non reclamato da nessuno: il Bir Tawil (grande 2.060 km2). Così il 16 giugno (giorno del compleanno di Emily) è andato fino in Africa e ha piantato la bandiera del nuovo principato creando il Regno del Nord Sudan.

D'altronde - ha spiegato - molti Paesi sono nati soltanto piantando una bandiera. Questo tra l'altro è il frutto dell'amore di un padre verso sua figlia e non di una sanguinaria guerra. Il signor Heaton è deciso ad andare avanti per realizzare il sogno di sua figlia, fino alle Nazioni Unite e all'Unione Africana, per ottenere il riconoscimento internazionale.