19:48 - Un grande, grandissimo talento, quello di Whitney Way Thore, persino un po' over-size. Ma in fondo chi l'ha mai detto che per coltivare una passione bisogna per forza "avere il fisico"? No body Shape Campaign, nessuna vergogna del corpo: è questo il vero significato dei video postati su YouTube da Whitney e divenuti ormai virali sul web, che la ritraggono mentre si lascia andare in scatenati balletti.



Produttrice radiofonica del North Carolina e amante della danza, a causa di una malattia, Whitney è ingrassata fino ad arrivare a pesare circa 130 kg. Il suo corpo la metteva a disagio e per questo aveva smesso di ballare.



Poi, però, ha preso coraggio e dopo i commenti sgraditi a una sua foto postata sul web, la "grande" ballerina ha deciso di dimostrare al mondo della rete e a quello reale che basta accettarsi per come si è per essere felici e fare ciò che si ama.



Da quel momento, Whitney non si è più fermata e ha sfornato, uno dietro l'altro, video nei quali, accompagnata da un partner, si cimenta in balli molto sensuali.



Qualcuno potrà anche non apprezzare, ma non smette di ballare miss Thore, e ha ragione, perché, per lei che pesa 130 kg, la vita vissuta a ritmo di musica non è mai stata così leggera.