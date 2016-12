28 luglio 2014 Usa, animali e cartoon: la nuova vita delle mongolfiere al QuickChek Festival Colorate più o meno lo sono sempre state, ma che potessero prendere le sembianze anche di eroi dei cartoon o animaletti, forse, non era così scontato Tweet google 0 Invia ad un amico

09:14 - Colorate più o meno lo sono sempre state, ma che potessero prendere le sembianze anche di eroi dei cartoon o animaletti, forse, non era così scontato. E invece, questa nuova e divertente evoluzione delle mongolfiere è stato uno degli elementi centrali della 32esima edizione del QuickChek New Jersey Festival of Ballooning, tenutosi questo weekend nello Stato americano.