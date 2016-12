Uno squalo di neve grande come una casa

09:54 - Per tre ragazzi di New Brighton del Minnesota, l'inverno è puro divertimento. I fratelli Bartz, Austin, Connor e Trevor hanno costruito nel loro cortile uno squalo di neve, lungo circa 10 metri. In totale, la creatura di neve ha richiesto diverse settimane per la realizzazione, dieci ore solo per le pinne e la coda e novantacinque per essere costruita totalmente. I ragazzi hanno cominciato a scolpire la neve più di un mese fa, esattamente il 3 dicembre. Ormai per loro è una tradizione, ogni anno scelgono di fare un animale acquatico di neve. In passato, hanno creato un pesce palla e un tricheco. "Ci piace vedere la gente sorridere e scattare foto", ha detto Connor Bartz, aggiungendo che l'attività è un buon modo per trascorrere del tempo insieme.