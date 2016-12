15:32 - E' il vero campione dei selfie: Karl Baden, professore di Fotografia al Boston College, si è scattato un'immagine al giorno per ben 24 anni, e quindi ha postato su Youtube il video in time-lapse realizzato con le 8.700 immagini del suo invecchiamento. Un filmato che dura poco meno di due minuti, nei quali sono racchiusi gli ultimi 24 anni di vita del docente.

Baden racconta di aver perso solo un giorno negli ultimi 24 anni (e solo perché era in ritardo): per tutti gli altri c'è una foto finita nel video. L'idea del progetto "Every Day" ("Ogni giorno), ha spiegato il docente, risale agli anni Settanta: l'intento è quello di capire il ruolo della mortalità nella vita delle persone, e come il volto di una persona cambia invecchiando.



Nonostante ora il progetto sia stato pubblicato, il professore non smetterà di scattarsi una foto al giorno per arricchire il video: "Smetterò quando sarò morto - ha detto - A quel punto non so che cosa ne sarà del mio progetto, ma spero che qualche istituzione lo acquisisca in qualche forma".