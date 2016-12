19 giugno 2014 Una turista visita ex carcere di Alcatraz

E fotografa fantasma in una cella vuota La donna era in visita alla celebre struttura con il compagno. In una fotografia ha immortalato una sagoma umana nella gabbia disabitata da anni Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:17 - Una sagoma umana si vede dallo spioncino di una cella vuota nel celebre ex carcere di Alcatraz, sulla costa di San Francisco, in California. L'immagine è stata scattata ad aprile da Sheila Sillery-Walsh, 48 anni, di Birmingham, in Gran Bretagna. La donna stava visitando durante un viaggio turistico la struttura con il compagno quando ha fatto la spettrale scoperta.