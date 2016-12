3 aprile 2014 Una ragazza tenta di recuperare il suo iPhone ma finisce dentro al tombino Succede a Dover, Regno Unito. Ella, 16 anni, rimane bloccata in un scarico vicino casa dopo aver cercato di prendere lo smartphone che era caduto dentro Tweet google 0 Invia ad un amico

17:39 - Non immaginava sicuramente di finire su tutti i social e sopratutto in quello stato Ella-Anne Birchenough, una teenager inglese immortalata dai passanti mentre tentava di uscire da un tombino nel quale era rimasta incastrata. Proprio vicino casa infatti, stava messaggiando con gli amici quando a un certo punto il suo iPhone è caduto giù finendo dentro allo scarico. Disperata per l'accaduto, ha cercato in tutti i modi di recuperarlo fino a calarsi letteralmente dentro. Sono stati i vigili del fuoco a tirarla fuori e fortunatamente, insieme al suo smartphone. Le foto del buffo incidente ovviamente, sono diventate presto virali sui social.