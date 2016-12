25 marzo 2014 Una fotocamera 'spaziale': spesi 660mila euro per l'unica rientrata dalla Luna E' quanto ha sborsato un magnate giapponese per aggiudicarsi una Hasselblad 500, usata dall'astronauta Jim Irwin nel 1971 durante la missione Apollo 15 Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:36 - Spendere 660mila euro per una fotocamera? Si può. E' la cifra sborsata da un impresario giapponese, Terukazu Fujisawa, per aggiudicarsi all'asta l'unica macchina fotografica al mondo che è stata sulla Luna ed è poi tornata sulla Terra. Si tratta di una Hasselblad 500 color argento, usata dall'astronauta Jim Irwin nel 1971 nel corso della missione Apollo 15. Il prezzo base per questo cimelio era di 80mila euro.

Il prezioso cimelio, battuto all'asta dalla galleria Westlicht di Vienna, è l'unico esemplare rientrato intatto dalle sei missioni lunari effettuate dalla NASA. Spesso, infatti, gli astronauti abbandonavano le pesanti macchine fotografiche sulla Luna per avere più spazio nel viaggio di ritorno sulla Terra. In molte altre occasioni si inceppavano, probabilmente a causa della polvere lunare. Ad aggiudicarsi l'asta è stato Terukazu Fujisawa, fondatore della catena di negozi giapponesi Yodobashi Camera.