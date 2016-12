28 giugno 2014 Un turista: "Ho avvistato il vero Gollum" Ma era solo la comparsa di uno spot L'incredibile gaffe di un escursionista cinese convinto di avere sorpreso la creatura fantastica protagonista del film "Il Signore degli anelli" Tweet google 0 Invia ad un amico

17:27 - Un turista cinese era sicuro di aver sorpreso il viscido essere Gollum mentre si abbeverava sulla riva di un ruscello. Lo ha fotografato e divulgato attraverso il web ottenendo più di 16 milioni tra visualizzazioni e menzioni sul social network asiatico Weibo. Peccato che il suo scoop si sia in breve trasformato in una gaffe: non si trattava della creatura fantastica, ma di una comparsa con il costume di Asura, lì per le riprese di uno spot televisivo dedicato a Guild Wars 2, videogame del team ArenaNet.