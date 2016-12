14 maggio 2014 Un tocco di iPhone e la realtà diventa arte Idea geniale di un ragazzo francese che sfrutta il proprio telefonino per creare immagini mozzafiato. E Facebook apprezza Tweet google 0 Invia ad un amico

09:45 - Un nuovo modo di fare arte si sta espandendo sui social grazie ad un genio francese di nome François Dourlen che ha pensato di dover avvicinare il panorama artistico a quello tecnologico: il risultato è stato eccellente. François usa il suo iPhone per creare delle immagini nuove sfruttando uno sfondo reale che dà effetti divertenti e affascinanti. L'idea sta avendo talmente successo da far guadagnare alla pagina Facebook dell'artista migliaia di like.