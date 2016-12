16 maggio 2014 Un sms da record: 18enne brasiliano scrive 160 caratteri in soli 18,19 secondi Marcel Fernandes Filho è entrato nel Guinness dei primati come il più veloce al mondo a comporre un messaggio con uno smartphone Tweet google 0 Invia ad un amico

11:33 - Scrive un sms di 160 caratteri in soli 18,19 secondi con il suo smartphone e si guadagna la palma di persona più veloce al mondo a comporre un messaggio con una tastiera touch-screen. Il 18enne brasiliano Marcel Fernandes Filho è entrato nel Guinness dei primati, battendo a New York il precedente record di 18,44 secondi. Il ragazzo di Santa Caterina è capace di scrivere 9 parole al secondo, grazie all'applicazione per tastiere Flesky.

La frase che il teenager ha dovuto scrivere con il suo Samsung Galaxy S4 lo scorso 25 aprile a New York è stata la seguente: "The razor-toothed piranhas of the genera Serrasalmus and Pygocentrus are the most ferocious freshwater fish in the world. In reality they seldom attack a human".



Filho ha perfezionato la velocità nel mandare sms dopo aver distrutto il monitor del suo computer che non funzionava bene. Da quel momento ha cominciato a usare il suo smartphone per ogni cosa, fino a superare il record mondiale stabilito a gennaio da un ragazzo americano.