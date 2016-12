Un'italiana su dieci fa sesso online Dal selfie sexy al messaggio erotico

09:23 - Lingerie provocante, luce soffusa e lo scatto sexy è pronto per essere condiviso con l'amante virtuale. Oppure, un messaggino esplicito per stuzzicare la fantasia del partner. Che sia sexselfie o sexting, più di un'italiana su dieci sotto i 35 anni ha ammesso di aver fatto sesso online. Tastiere in calore nonostante l'eroe nazionale del porno, Rocco Siffredi, abbia confessato di recente un forte legame con la tradizione: "Io non whatsappo, io zappo. Sono un uomo,non un virtuale".

Il rischio è la pornovendetta - I nostri numeri sono comunque lontani da quelli statunitensi dove la pratica riguarda il 25% degli under 35. I dati sono dell'istituto francese Ifop che ha condotto un sondaggio online per il sito Cam4. E' emerso un "un uso più attivo e "sessuale" dei nuovi strumenti di comunicazione (computer o smartphone), soprattutto tra le giovani generazioni" secondo François Kraus, che ha diretto la ricerca. A dispetto dei rischi, alti, di violazione della privacy. Uno dei pericoli più frequenti per i sexnauti è, infatti, la pornovendetta. Ha ammesso di aver pubblicato contenuti espliciti di un'ex, il 6% degli uomini italiani. Tuttavia, il 15% non esclude di farlo in futuro.



Francesi e italiane condividono il nudo - Mentre la media europea del selfie sexy - il sexselfie - è intorno al 7%, l'Italia è ben al di sopra. Il Belpaese conquista la medaglia d'argento del Vecchio Continente con il 13% di donne under 35 che si divertono a provocare condividendo autoscatti erotici. A guidare questa classifica sono, però, le cugine francesi, ben il 15% condivide foto hot. Si difendono le tedesche, con l'11%, e le spagnole con il 9%.



Gli uomini stuzzicano con il messaggio bollente - I maschietti, invece, preferiscono le parole per fare eccitare la partner. In media ha inviato un "sexto" un europeo su tre. Francesi e italiani guidano la classifica dell'Eros 2.0 anche in questo caso, con il 35% di "scrittori" di messaggini hard. Seguono spagnoli e tedeschi.



Il sesso via webcam, praticato Oltreoceano da uno statunitense su sei, in Europa non è altrettanto diffuso, la media è intorno al 6%.