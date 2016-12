6 marzo 2014 Un drago come acconciatura: in Cina niente di strano, porta fortuna La gente crede che tagliarsi i capelli nel giorno del Dragon Raises Its Head festival sia di buon auspicio per il resto dell'anno Tweet google 0 Invia ad un amico

11:34 - Come si sono conciati questi ragazzi? In Cina non c'è nulla di strano. Durante il Dragon Raises Its Head festival, è consuetudine tagliarsi i capelli, perché secondo le credenze locali cambiare acconciatura in questo giorno porta fortuna. Questi giovani di Taiyuan, provincia cinese dello Shanxi, si sono fatti disegnare un drago, che nella cultura cinese rappresenta un presagio positivo e secondo le leggende domina il vento e la pioggia.

Il Dragon Raises Its Head festival, che cade il secondo giorno del secondo mese lunare del calendario cinese (il nostro 2 marzo), è un appuntamento molto sentito soprattutto dalla popolazione Han, il gruppo etnico maggioritario in Cina. Nel corso della manifestazione i partecipanti pregano affinché i raccolti siano ottimi. Di solito i contadini danno il via all'aratura di primavera proprio in questo giorno.