4 luglio 2014 Un Boeing 747 in mezzo alla periferia di Seul? Comprato per farci un ristorante Una coppia di sudcoreani ha speso un milione di dollari per acquistare il Jet Jumbo Pan Am. L'attività però ora è fallita. Così i due lo usano come abitazione.

09:25 - La balzana idea di una coppia di Seul: comprare un Boeing 747 per farci un ristorante. L'attività ora è fallita e il Jet Jumbo Pan Am, che si trova in mezzo alla periferia della capitale della Corea del Sud, viene utilizzato dai ristoratori come abitazione. Per acquistarlo spesero un milione di dollari.