Twerking, vincono le siberiane... Cyrus e Beyoncé: due principianti

18:03 - C'è chi usa il "sedere" solo per provocazione in qualche concerto o esibizione, c'è chi invece ne fa una vera e propria disciplina. Il “Fraules Dancing Centre” di Novosibirsk, in Siberia, è stato fondato nel 2010 e le ragazzine fino a 16 anni non possono iscriversi per questioni morali. Il gruppo di ballerine, tutto formato da studentesse, prova di sera e partecipa a varie gare organizzate in diversi paesi. Del twerking hanno fatto una filosofia di vita e il loro video promozionale ha superato 30 milioni di visualizzazioni.