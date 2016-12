Tutto il mondo specula su "Cosa Nostra": allarme Coldiretti

22:14 - Tre oscar, una colonna sonora indimenticabile e un cast stellare hanno reso celebre, forse troppo visto a posteriori, il film "Il Padrino". Dopo il successo ottenuto inevitabile per gli stranieri associare l'Italia alla criminalità organizzata. Dal liquore "Don Corleone" alla catena di ristoranti "La Mafia", dalle pizzerie "Cosa Nostra" ai pastagrill "La Camorra"... Insomma praticamente ovunque il Bel Paese richiama il celebre film. Ma quando è troppo, è troppo: ci mancava giusto il caffè "Mafiozzo" e la salsa piccante "Saucemaffia". Ad insorgere è la Coldiretti con un censimento che per la prima volta porta alla luce questo scandaloso utilizzo della criminalità organizzata italiana per vendere prodotti nel mondo. Brutto colpo per l'Italia che si avvicina al giorno dell'incontro di Papa Francesco per la Giornata della memoria delle vittime innocenti di mafie.