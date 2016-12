Turisti nudi a Machu Picchu: le autorità peruviane preoccupate

14:43 - Una nuova moda sta spopolando tra i turisti che visitano Machu Picchu, il sito archeologico inca nella cordigliera centrale delle Ande: il nudismo. Su internet si è diffusa la nuova tendenza che preoccupa non poco le autorità peruviane. Nel novembre 2013 due ragazzi, un australiano e un neozelandese, che correvano nudi tra le rovine sono stati arrestati, ma i turisti meno disinibiti non si sono fatti intimorire.

Il cattivo esempio di Liam Timothy, 18 anni, e Topp Mathew Jared, 30 anni - rilasciati una volta sequestrata loro la memoria della fotocamera - ha fatto subito proseliti. Prima un giovane israeliano, che ha postato le immagini sul suo blog, poi un video è arrivato anche su YouTube, in cui si vede una coppia correre senza vestiti nella cittadella inca.



Uno dei primi a farsi fotografare completamente nudo nel sito archeologico peruviano è stato Paul Marshall nel 20012. Il fondatore del blog Naked at Monuments ha spiegato il motivo del suo gesto. "Se vediamo una testa decapitata in un film siamo felici, ma quando vediamo un corpo nudo ci imbarazziamo. Vogliamo abbattere questa barriera e farlo in modo divertente".



Ricardo Ruiz Caro Villagarcia, responsabile della Cultura di Cusco, la regione dove si trovano le rovine di Machu Picchu ha garantito che al più presto "cesseranno questi episodi che pongono a rischio il nostro patrimonio".