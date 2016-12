Turista russo ubriaco scambia i pantaloni per una giacca: show in spiaggia

10:36 - Insolito show in spiaggia, dove un turista russo ubriaco ha tentato per alcuni minuti di rivestirsi scambiando però un paio di pantaloni per una giacca. L'uomo ha tentato più volte di infilare entrambe le braccia per indossare il capo, ma la missione si è rivelata ben più difficile del previsto. Neppure le grasse risate dei bagnanti sdraiati accanto a lui gli hanno fatto nascere qualche dubbio. Solo l'intervento di un ragazzo l'ha fatto desistere dalla sua "mission impossible".