Turchia, l'autista dell'autobus viene ripreso mentre legge alla guida: licenziato in tronco

11:24 - Un occhio alla strada, l'altro al libro. Il conducente di un autobus è stato ripreso mentre, alla guida, leggeva un piccolo volume appoggiato per comodità sul volante del mezzo. L'uomo, dipendente dell'azienda di trasporto pubblico di Istanbul è stato immediatamente licenziato. Grazie al video girato da un passeggero si nota come il colto autista non si dedicasse alla lettura solo a mezzo fermo, ma anche mentre sfrecciava per le strade della parte asiatica della capitale turca.

Ecco il filmato, costato davvero caro al bibliofilo. Che da oggi avrà molto tempo libero da dedicare alla sua passione...