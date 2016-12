Tubo otturato? Ci pensa lo "sturaman" romeno

07:56 - Non sappiamo se è una tecnica collaudata o una scelta estemporanea, fatto sta che questo gruppo di operai romeni è diventato famoso grazie a un video subito virale. La loro performance vede protagonisti un tubo ostruito e un loro collega che per sbloccare la situazione si fa calare nella condotta. Cosa contiene quella tubatura non lo sappiamo. E forse è meglio così.