10 maggio 2014 Tra pessimo gusto e social-manie:

10:30 - Per avere un figlio ci possono essere molte ragioni: l'amore, il desiderio di avere una discendenza, magari anche la voglia di avere qualcuno di cui prendersi cura. Il sito shi77yadvice.com, però, ne ha individuata una che in pochi si aspetterebbero: usare i piccoli come "tele". Per truccarli fino a renderli ridicoli con sopracciglia e baffoni, e poi condividere le foto online. Il risultato, in effetti, fa sorridere. Ma la polemica è dietro l'angolo.