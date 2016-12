Tiny Worlds, il mondo visto da una "piccola" prospettiva

12:13 - Avete mai provato a immaginare come sarebbe il mondo visto con gli occhi di una formica o di un qualsiasi essere vivente più piccolo? In questo cortometraggio di animazione 3D sembra quasi di rivivere le scene dei viaggi di Gulliver nel mondo dei Lillipuziani. Piccolissime realtà quotidiane vengono ritratte dalla prospettiva di un camion in miniatura che raccoglie fiammiferi apparentemente giganti trovati per strada, di un sottomarino che fuoriesce da una pozzanghera per far saltare via una sigaretta gettata in terra, di un bulldozer che cerca di rimuovere una chewing gum troppo grande per non farlo rimbalzare. Il risultato di questa divertente fantasia racchiusa in pochi secondi è davvero sorprendente!