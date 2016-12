11 giugno 2014 Sydney, "Siete infedeli? Vi vendo l'abito giusto, quello della mia ex moglie" Con questo annuncio Dan, un 32enne di Sydney, ha messo all'asta l'abito della ex moglie, con la quale, ovviamente, la storia non ha avuto un happy end. Tweet google 0 Invia ad un amico

08:23 - "Vi sposerete presto? Avete intenzione di non restare fedeli a vostro marito? Allora ecco questo potrebbe essere l'abito che fa per voi". Con questo annuncio Dan, un 32enne di Sydney, ha messo all'asta l'abito della ex moglie, con la quale, ovviamente, la storia non ha avuto un happy end.

"Questo splendido vestito di tulle - si legge ancora nell'annuncio pubblicato sul sito di aste online gumtree.com.au - ha una provata capacità di produrre tradimenti, di ingannare e fare il doppio gioco con l'anima gemella. Probabilmente fatto con un pezzo dell'abito di Giuda Iscariota. Come bonus, con questo vestito avrete inoltre diritto, una volta sposati, a metà dei beni del vostro futuro marito. L'abito garantisce inoltre due anni di mediocre vita di coppia, prima della disgregazione completa del vostro rapporto".