17 luglio 2014 Svelato il mistero più grande: cosa contengono le borse delle donne Una fotografa chiede a 20 ragazze di svuotare la loro borsa, nasce un blog di successo

09:09 - Ma cosa ti porti dietro quella borsa? E' la classica domanda che i mariti/compagni fanno alle loro donne. Ed è anche quello che si è domandata la fotografa Sarah Benton che ha creato un blog chiedendo a sconosciute di mostrarle il contenuto delle loro borse per fotografarlo. Il risultato è il blog "pictorian".

"All'inizio ero solo curiosa di curiosare in quello spazio vietato ai bambini e che gli uomini evitano accuratamente, poi è stato come aprire gli occhi su un mondo sconosciuto", scrive Sarah Benton. Un viaggio fatto di 20 scatti e un finale a sorpresa: l'autrice riguardando le immagini ha scoperto molte cose utili che non erano presenti nella sua borsa e ha colmato questa lacuna.