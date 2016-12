Sumo a stelle e strisce, anche negli Stati Uniti la lotta col perizoma

18:50 - Non solo surf e pattini a rotelle, in California c'è pure il sumo. Le immagini sono degli Us Open di Long Beach. Nello Stato che i telefilm mostrano come popolato di bellissime, non sono più le miss ad avere l'esclusiva del perizoma. Ma il mawashi è solo una delle tradizioni della lotta corpo a corpo. I massicci sumōtori spargono ancora oggi il sale sul cerchio dove si svolge la competizione, il dohyo.