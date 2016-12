Sul surf pure con il pancione

14:48 - Kristi Olivares è un surfista appassionata e abile. Quando è rimasta incinta, nel 2013, non ci ha pensato due volte e ha continuato a cavalcare le onde australiane anche con il pancione che man mano cresceva. Sul blog che ha tenuto su http://www.shesurfs.com.au/ ha raccontato la sua esperienza e un video la mostra mentre falca il mare in "compagnia" di suo figlio. Molti l'hanno criticata perché incosciente e incurante della nuova vita che portava in grembo, ma tante sono state pure le donne che le hanno dimostrato solidarietà e ammirazione.