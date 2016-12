Sui social in reggiseno contro il cancro

08:57 - Arriva una nuova tendenza social, stavolta però a fin di bene. Si chiama NipNominate: un'iniziativa nata per per combattere il cancro al seno attraverso la condivisione di foto in intimo sui social network. E' stata Michelle Kent, 35enne della Cornovaglia, a dare vita a questa nuova moda per la cura e la prevenzione del tumore. Funziona così: la Kent ha iniziato a invitare i suoi amici, con simpatiche nomination, a condividere foto in intimo. In breve tempo la moda ha preso piede: la pagina Facebook BangersToCancer e quella Twitter #bangerstocancer sono state collegate a un sito per le donazioni. Risultato? In poche settimane sono state raccolte 2500 sterline. La tendenza scimmiotta la pericolosa moda del Neknominate, che consiste nello sfidarsi tra amici su Facebook a suon di alcolici.Stavolta, invece, l'obiettivo è più nobile. "E' un modo per aiutare la ricerca contro il cancro e arginare la moda del Neknominate", ha detto l'ideatrice. Partita come un'iniziativa di sole donne, ha via via coinvolto anche molti uomini uomini.