Sudafrica, l'hotel di lusso è scavato nella roccia per una vacanza in stile Flintstone

10:10 - Lusso sfrenato nella caverna dei Flintstone. Gli amanti della natura incontaminata o, più semplicemente, degli Antenati, non possono restare indifferenti di fronte al Kagga Kamma, albergo sudafricano ricavato nelle grotte delle montagne Cederberg, a 250 chilometri da Cape Town. Niente cellulari (ma c'è il wi-fi), i clienti possono trascorrere il tempo godendosi il paesaggio o cercando di interpretare le incisioni rupestri risalenti ad almeno seimila anni fa che abbelliscono le camere. Il costo? Per una vacanza in stile Fred e Wilma servono 186 dollari a notte.