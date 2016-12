Sud Africa, medico rimuove un cellulare dalla bocca di un paziente

12:34 - Insolita estrazione quella avvenuta in un ospedale di Klerksdorp, in Sud Africa. Un medico ha dovuto rimuovere dalla bocca del suo paziente non un dente e nemmeno del cibo, bensì un intero cellulare. Nel video che immortala l'operazione, un gruppo di chirurghi intorno all'uomo sedato sul lettino filma e commenta con stupore. Prima la saliva viene aspirata dalle gengive, poi il telefono emerge lentamente sotto gli occhi del personale medico che assiste alla scena "straordinaria". Nessuna spiegazione su come l'oggetto sia finito in gola, ma solo una strana coincidenza: nel 2005, un uomo del Missouri, era stato accusato di reato di aggressione per aver forzato un telefono cellulare nella gola della sua ex fidanzata durante una lite.