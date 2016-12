Su Facebook è febbre da "Tanko"

17:37 - I secessionisti veneti sono operosi anche quando fanno la rivoluzione. Dopo il sequestro di un trattore adibito a carro armato, si diffonde la mania di farsi il mezzo corazzato in casa. Niente paura: si tratta soltanto di un gruppo goliardico nato su Facebook sul quale gli utenti possono pubblicare le foto di strani mezzi convertiti in blindato. La pagina si chiama "Artigiani Veneti che creano Tanki mortali" e si presenta così: "Prodotti per rivoluzioni, forconi d'assalto, radicchio assassino, qualsiasi arma mortale e Tanki, tantissimi Tanki!" C'è di tutto: dalla Smart militarizzata all'Ape da guerra.