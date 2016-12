Sting vende casa a Londra, aria di trasferimento in Italia

19:12 - Sting ha messo in vendita la propria casa di Londra. L’immobile dall'enorme valore, risale al diciassettesimo secolo e si trova a pochi passi da Saint James Park. Estesa su una superficie complessiva di circa 700 metri quadrati, la casa dispone di sette camere da letto e addirittura sei bagni.Le foto sono state diffuse da Immobiliare.it. L'ex leader dei Police possiede una tenuta in Toscana in cui passa gran parte dell'anno. Che sia il preludio di un suo trasferimento in Italia?