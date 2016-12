Stanco della vita da single? Arriva il finto fidanzato (ma solo su Fb)

14:45 - Che tu sia zitella o scapolo esiste una via d'uscita dalle battutine degli amici, dall'ex che si è scoperto stalker e vuole ritornare in carica e, soprattutto, dalle domande dei parenti ("Quando ti sistemi?"). Basta pagare, of course. Con un versamento si può non essere più vittima dei cuoricini e dichiarazioni d'amore sperticate altrui. Un bonifico e...tac si diventa carnefice ammorbando tutti gli amici di Facebook con frasi al diabete scambiate con un lui o una lei bellissimi disposti a essere fidanzati per finta. Questa l'intuizione del sito "fintifidanzati".

Si possono scegliere i tipi ideali - Ce n'è per tutti i gusti. Si può scegliere una biondona tutta curve con foto profilo in bikini che commenta le foto dicendo "Ieri sera è stato bellissimo" e far crepare di invidia i tuoi amici che dicono che non abbordi mai. I più teneri possono optare per una moretta con gli occhi grandi che ti scrive in bacheca quanto sei un tesoro, dolce e blablabla.



Anche le donne possono prendersi le proprie rivincite e far venire un travaso di bile al vecchio partner, panciuto e peloso, flirtando sfacciatamente con un moraccione muscoloso che ti riempie di pucci pucci a beneficio degli amici virtuali.



Tanti finti fidanzati pochi clienti -"L'idea – spiega Tommaso Ferrari che si definisce "creatore" di fintifidanzati – è nata quattro anni fa con la mia fidanzata (sì, lui ce l'ha vera n.d.r.). Avevamo pensato di utilizzare i profili Facebook per creare finte relazioni per aiutare i ragazzi gay che non volevano destare sospetti. Poi abbiamo abbandonato l'idea in quanto ci sembrava una "stupidata" irrealizzabile. Ma, circa un mese fa navigando in rete ho visto il sito brasiliano namorofake dedicato esclusivamente ai finti fidanzati. Da qui, la decisione di riproporlo anche in Italia con alcune differenze".



Online da meno di due settimane, il sito ha raccolto 350 offerte di adesione da parte di finti fidanzati (ossia bonazzi e bonazze che recitano la parte dietro compenso), ancora basso, invece, il numero dei clienti veri e propri.



I "pacchetti" - Le opzioni proposte dal sito vanno dal pacchetto "Normal" a quello "Top – Foto" ossia dai tre commenti in bacheca per tre giorni a trenta commenti in trenta giorni più tre foto insieme al finto partner. Tutto questo falso amore ha un prezzo che fluttua dai 44,90 euro ai 690,90. Un vero e proprio investimento per far credere agli altri di essere un po' più amati di quello che si è.