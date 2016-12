9 maggio 2014 Spruce Creek, la città degli aerei

11:13 - Un hangar al posto del garage e un aereo per ogni abitante. Spruce Creek, nel nord-est della Florida, è una delle più singolari comunità residenziali di tutto il mondo. Il paese si compone di 5.000 residenti, 1.300 case e 700 hangar. La maggior parte dei cittadini sono piloti professionisti, altri sono medici, avvocati e speculatori terrieri, uniti da un'unica passione: quella per l'aviazione.

Il paradiso degli amanti del volo - Per gli appassionati di volo, il paradiso si trova a Spruce Creek, zona residenziale molto esclusiva a pochi chilometri da Daytona Beach. Oltre a un campo da golf, si possono trovare diversi club di volo e addestramento, noleggio aeromobili e sicurezza sorvegliata 24 ore al giorno.



John Travolta cacciato dai residenti - L'abitante più famoso di Spruce Creek è stato l'attore americano e pilota John Travolta che visse lì per molti anni. Il protagonista di "Pulp Fiction" se ne è andato per i continui litigi con gli altri residenti, che mal sopportavano il rumore tremendo generato dal suo Boeing 707, un ex jet Quantas Airline precedentemente di proprietà di Frank Sinatra.