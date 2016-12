6 maggio 2014 Spending review all'inglese: il principe William viaggia in seconda classe L'erede al trono britannico, in viaggio negli Stati Uniti, sceglie un posto in Economy, lato finestrino. E un giornalista, seduto poche file dietro, lo fotografa Tweet google 0 Invia ad un amico

18:05 - Un giorno sarà re d'Inghilterra. Ma non è questo un buon motivo, per il principe William, per svuotare i forzieri reali. In viaggio negli Stati Uniti e di ritorno dal matrimonio dell'amico Guy Pelly, l'erede al trono britannico si è "comodamente" seduto in seconda classe. Poche file dietro, sempre in economy, c'era il giornalista Eli Ross che non ha perso tempo e, armato di smartphone, ha fotografato Will pubblicando su Twitter lo scatto.

Non è la prima volta che i sudditi di Sua maestà, seppur potenti, mostrano accortezza nelle spese. Come il premier britannico, David Cameron, avvistato sulla gloriosa "Tube" in occasione delle olimpiadi di Londra. O lo stesso William, già in passato "beccato" in seconda classe.