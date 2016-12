7 aprile 2014 Spende 150mila dollari per somigliare al David di Michelangelo Ragazzo giapponese preso in giro dai compagni per il suo volto definito "effemminato" decide di assumere le sembianze della statua più famosa del mondo Tweet google 0 Invia ad un amico

08:59 - Un ragazzo giapponese è arrivato a spendere circa 150mila dollari in chirurgia plastica per assomigliare al David di Michelangelo. Si chiama Alan e ha iniziato le operazioni di chirurgia circa un anno fa e quello che voleva era assumere "una faccia angelica" proprio come quella del David, una delle statue più famose al mondo. Il ragazzo è sempre stato preso in giro dai compagni di classe per la sua personalità femminile ed è per questo che ha deciso di cambiare la sua vita e il suo viso. Ad uno show televisivo giapponese Alan ha affermato che il suo obiettivo è ottenere "Un volto senza età" .